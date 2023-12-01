Источник: Стрелявшие в студента УрФУ ранее уже были судимы

Правоохранители нашли и задержали напавших на студента УрФУ с пневматикой. Как оказалось, оба ранее уже были судимы, а один из них не пробыл на свободе и полугода.

Согласно информации источника "КП-Екатеринбург", на 22-летнего магистранта из УрФУ напали ранее судимый Бекзот Камилов и неоднократно судимый Валерий Волков. Последний освободился из колонии только в июле.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером, в 18.20 о нем уже узнали в полиции. В трамвае, следовавшем в сторону вуза у студента 2001 г.р. произошел конфликт с группой ранее неизвестных. Те, как ранее сообщали в ГУ МВД, устроили стрельбу из пневматического оружия прямо в общественном транспорте. На остановке парень с поврежденной щекой выбежал и направился к зданию УрФУ, где ему вызвали "скорую".

По словам источника, студент сильно не пострадал - щека не была пробита, рана небольшая. Сейчас стрелявших уже задержали и допрашивают сотрудники уголовного розыска.

В СКР по Свердловской области добавили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.