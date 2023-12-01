В Сургуте шестилетнему мальчику придавило голову в автобусе

В Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса в момент, когда пассажиры заходили в салон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Освободить мальчика удалось благодаря его маме. По предварительным данным, ребенок не пострадал, тем не менее, региональный СКР начал процессуальную проверку. Ее ход и итоги взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину представить доклад по обстоятельствам ЧП и о ходе проверки.