01 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Сургуте шестилетнему мальчику придавило голову в автобусе

В Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса в момент, когда пассажиры заходили в салон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Освободить мальчика удалось благодаря его маме. По предварительным данным, ребенок не пострадал, тем не менее, региональный СКР начал процессуальную проверку. Ее ход и итоги взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину представить доклад по обстоятельствам ЧП и о ходе проверки.

Теги: мальчик, автобус, Бастрыкин, следственный комитет


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