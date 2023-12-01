Свердловского эколога пытались задавить на самосвале при проверке нелегальной свалки

Эколога Свердловского отделения РЭО (Российское экологическое общество) пытались переехать самосвалом во время проверки свалки. Об инциденте экоактивисты рассказали в своих социальных сетях.

Во время проверки нелегальной свалки в поселке Шабровский активисты заметили самосвал, который вываливал мусор.

"Мы предъявили удостоверения и сообщили водителю, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и через секунд 30 резко начал газовать. К счастью, я успел запрыгнуть на бампер", - рассказал пострадавший - эколог регионального РЭО и общественный инспектор МПР.

На место происшествия сразу были вызваны сотрудники полиции и бригада "скорой помощи", которая зафиксировала у пострадавшего ушибы. В отдел полиции №12 было написано заявление, проводится проверка.

"Да, быть экологическим общественником не всегда безопасно, но точно необходимо. Нас не запугать угрозами! Мы продолжим выявлять незаконные свалки, ведь экология – дело каждого!" - добавили общественники.