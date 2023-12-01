01 Декабря 2023
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Фото: экоактивист Свердловского отделения РЭО Михаил

Свердловского эколога пытались задавить на самосвале при проверке нелегальной свалки

Эколога Свердловского отделения РЭО (Российское экологическое общество) пытались переехать самосвалом во время проверки свалки. Об инциденте экоактивисты рассказали в своих социальных сетях.

Во время проверки нелегальной свалки в поселке Шабровский активисты заметили самосвал, который вываливал мусор.

"Мы предъявили удостоверения и сообщили водителю, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и через секунд 30 резко начал газовать. К счастью, я успел запрыгнуть на бампер", - рассказал пострадавший - эколог регионального РЭО и общественный инспектор МПР.

На место происшествия сразу были вызваны сотрудники полиции и бригада "скорой помощи", которая зафиксировала у пострадавшего ушибы. В отдел полиции №12 было написано заявление, проводится проверка.

"Да, быть экологическим общественником не всегда безопасно, но точно необходимо. Нас не запугать угрозами! Мы продолжим выявлять незаконные свалки, ведь экология – дело каждого!" - добавили общественники.

Попытка задавить эколога РЭО на нелегальной свалке в Шабровском(2023)|Фото: экоактивист Свердловского отделения РЭО Михаил

Теги: свалка, самосвал, эколог, РЭО


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