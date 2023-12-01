01 Декабря 2023
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Фото: Евгений Кудымов, vk.com/ekudymov

Мощная магнитная буря достигла Земли

Мощнейшая магнитная буря достигла Земли. По данным центра погоды Фобос, она будет оказывать воздействие до 15.00 мск

Буря, классифицированная как G2, добралась до Земли в ночь на пятницу. РБК со ссылкой на сотрудника Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Марию Абунину уточняет, что буря может оказаться и G3, а на короткое время даже G4 (из 5 возможных).

Комсомольская правда сообщает, что несколько дней назад из-за края Солнца появилась большая группа пятен - зон пониженной температуры. Сообщалось, что от взрывов в этой зоне колеблется весь солнечный шар. Во вторник скопление пятен оказалась прямо напротив Земли, тогда же произошли мощные вспышки.

 

Магнитная буря это возмущение магнитного поля Земли от встречи с солнечным выбросом. Некоторые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья, в основном это связано с сердечно-сосудистыми проблемами и мигренями. Кроме того, буря класса G2 может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, перебои в работе электроники, систем связи, инфраструктуре спутников, электроэнергетике.

Также магнитная буря вызывает полярные сияния. В начале ноября буря класса G2 спровоцировала аврору, которую увидели даже в южных регионах страны.

Солнечный цикл проходит за 11 лет и сейчас звезда находится на пике своей активности, в ближайшее время ожидается значительное количество его проявлений.

 

 

Теги: магнитная буря, солнце


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