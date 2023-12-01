Армия Израиля возобновила удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.

Действие режима прекращения боевых действий истекло в 07:00 (08:00 мск).

Израильские истребители в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа. Согласно договоренностям, они должны были обменяться заложниками и арестованными. Также договоренности предусматривали доставку гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава. Затем перемирие несколько раз продлевали.