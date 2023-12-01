Суд оставил под арестом уральского слесаря-дебошира, которого штурмовал СОБР

Свердловский областной суд оставил в силе постановление о продлении ареста слесарю из Каменска-Уральского Максиму Мальмину.

Напомним, в сентябре этого года бойцам СОБР пришлось брать штурмом подъезд, в котором вооруженный Мальмин устроил дебош и угрожал убить свою жену. В итоге мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.

15 ноября Красногорский районный суд Каменска-Уральского продлил Максиму срок содержания под стражей до 15 января 2024 года. Однако защитник Мальмина подал апелляционную жалобу и просил избрать для него более мягкую меру пресечения.



Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, заслушав выступления сторон и изучив доводы апелляции, облсуд оставил постановление райсуда без изменений по существу. Максим Мальмин встретит новый год в СИЗО.

Напомним, что при задержании у мужчины были изъяты револьвер и патроны.