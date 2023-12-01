01 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава СКР поручил доложить детали смерти 15-летней вожатой в лагере "Солнышко"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти 15-летней вожатой в свердловском лагере "Солнышко". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября в актовом зале детского оздоровительного лагеря. Девушка приехала для выступления, однако во время танца ей стало плохо и она потеряла сознание. Несмотря на оказанную помощь сотрудниками лагеря и бригадой "скорой", школьница не выжила.

"СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки", - сообщили в СКР.

Как ранее сообщал "КП-Екатеринбург" со ссылкой на маму девочки, у подростка мог оторваться тромб или случиться остановка сердца. В 2023 году школьница тяжело переболела коронавирусом, три недели находясь в больнице. Мать девочки подчеркнула, что ничьей вины в смерти ее дочери нет.

2,5 года назад в семье произошла не менее ужасная трагедия - 12-тилетняя девочка сломала позвонок в школьном бассейне и утонула. У родителей есть еще пятеро детей - 19, 10, 7, 5 и 2 лет.

Прощание с подростком пройдет сегодня.

Теги: Солнышко, лагерь, СКР, проверка, смерть, вожатая, Бастрыкин


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