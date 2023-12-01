В Югорске произошла масштабная авария на сетях электроснабжения

Жители Югорска накануне на несколько часов остались без электричества из-за масштабной аварии на подстанции. Об аварии сообщил глава города Алексей Харлов, передает корреспондент Накануне.RU.

Была отключена южная часть города: третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и частично 16 микрорайоны. Без света остались около 900 домов, из них 23 - многоквартирные, социальные объекты - детский сад и школа.

"Крупная, масштабная авария. Никогда мы с такой аварией не сталкивались. Все службы были задействованы. Был развернут пункт временного пребывания. Поступило порядка 30 обращений на горячую линию", - прокомментировал Харлов. Был введен режим ЧС.

В настоящий момент службы завершили работы по восстановлению электроснабжения. В данный момент все дома в городе обеспечены электроэнергией. Прокуратура начала проверку.