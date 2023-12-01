Более 65% работ по рекультивации свалки в Ахтубинском районе сделано

Рекультивацию несанкционированной свалки в Ахтубинском районе Астраханской области выполнили на 65%. Всего строители вывезли уже более 550 тысяч тонн мусора. Параллельно на расчищенные территории завозится песок.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Работы проводим в рамках национального проекта «Экология». Это большой шаг в решении экологических проблем нашего региона. Ведь в непосредственной близости проживает свыше 36 тысяч человек"- подчеркнул глава Астраханской области.

За почти полвека свалка достигла колоссальных масштабов – общая площадь ее 23,5 гектара. Поэтому работы по рекультивации этой площадки для региона более, чем актуальны.

Окончание работ запланировано на август 2024 года.