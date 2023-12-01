01 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Устроили стрельбу прямо в трамвае. В МВД рассказали подробности покушения на студента УрФУ

Конфликт между группой неизвестных и студентом УрФУ, пострадавшем из-за выстрела в голову, начался еще в общественном транспорте. О этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, трамвай двигался в сторону вуза. В региональном СКР добавляют, что скорее всего было применено пневматическое оружие.

Инцидент произошел вчера вечером, в 18.20 о нем уже узнали в полиции. Личность студента была установлена сразу - это местный житель 2001 г.р. из Академического района. При себе у него был студенческий билет УрФУ.

"Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в область щеки пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью. Вахтер вызвала "неотложку", которая доставила раненого студента в больницу. Оперуполномоченные предпринимают меры по установлению возможных очевидцев и свидетелей, обнаружению съемок с видеокамер уличного наблюдения и выяснению личностей нападавших", - отметил полковник Горелых.

В СКР по Свердловской области добавили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Теги: МВД, СКР, УрФУ, студент, покушение, травмат


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