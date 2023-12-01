Пожар на вещевом рынке в Ростове: торговцы мешали огнеборцам, пытаясь спасти уцелевший товар

В Ростове-на-Дону произошел пожар на крупном вещевом рынке "Темерник", к настоящему времени он ликвидирован, сообщает МЧС РФ.

Ранее пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Как говорится в телеграм-канале ведомства, тушение пожара осложнялось плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.

Baza сообщает, что на место пожара собирались вызвать Росгвардию, так как торговцы мешали тушить огонь. Владельцы торговых палаток пытались спасти свой товар, путаясь под ногами у сотрудников МЧС.

Предварительно, возгорание началось с одного из торговых павильонов. Как сообщает Don Mash, пожарные приезжали на рынок 30 ноября в районе 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью. Однако через пару часов рынок снова вспыхнул.

Сообщается, что местные жители слышали "звуки взрывов" на рынке. Судя по видео, это может быть пиротехника или электропроводка. О пострадавших информации нет.