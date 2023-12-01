Глава СК поручил проверить действия блогерши из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мошеннических действиях девушки-блогера из Екатеринбурга.

Ситуация освещалась на одном из федеральных каналов. Как сообщает информационный центр СК России, в социальной сети блогерша рекламировала и обещала продать дорогостоящие товары по низким ценам. Клиенты оплачивали их, однако не получали покупок. При этом денег им никто не вернул. Одна из пожилых женщин, потратившая на это все свои сбережения, из-за переживаний перенесла инсульт.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах. По окончании проверки Бастрыкин ждет доклад о ее результатах.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге было передано в суд уголовное дело создателей интернет-магазинов. Мужчин обвиняют в мошенничестве.