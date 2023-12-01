Челябинская область стала одним из лидеров по росту цен на такси

В ноябре средний чек на такси снизился на несколько процентов по сравнению с августом — последним месяцев перед изменением регулирования отрасли, но серьезно вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года, рассказали РБК в нескольких крупных банках, проанализировавших средний чек своих клиентов на эту услугу.

Из расчетов крупнейшего агрегатора "Яндекс Такси" следует, что средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го выросла во всех регионах с городами-миллионниками. Наиболее сильно — в Ростовской области (+27%), Татарстане (+26%) и Челябинской области (+25%), наименее — в Самарской области (+17%) и Красноярском крае (+18%), а также Москве и Подмосковье (+19%).