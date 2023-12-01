Россиян защитят от банковских комиссий за оплату ЖКУ

В России закончена работа над проектом закона, предусматривает отмену комиссии для населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в кредитных организациях, у платежных агентов и операторов почтовой связи.

Его могут принять до конца 2023 года. Документ дорабатывался более 3,5 лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. Ожидается, что инициатива поможет решить финансовую проблему социально незащищенных россиян при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект поддержал глава государства Владимир Путин. Спикер отметил, что на данный момент уже проведены консультации с банками и правительством РФ. Решение вынести этот вопрос на обсуждение от имени кабмина поддержал министр финансов Антон Силуанов.

Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов, иногда комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг может достигать 2–3% от общей суммы платежа, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, где плохо развита или вовсе отсутствует инфраструктура приема платежей. По оценкам Общественного совета при Минстрое России, средний размер комиссии за проведение расчетов составляет 1,5%.

Эксперты и участники рынка говорят, что банки попробуют компенсировать выпавшие доходы путем коррекции своих тарифных планов, сообщают "Известия".

Напомним, в России количество злостных должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет около 8 млн. Речь идет о тех, по кому имеются исполнительные производства о взыскании.