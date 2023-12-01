ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%

Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

Предложенная мера, как ожидается, будет действовать до марта 2024 года. В ФАС отметили, что получателями были Союз независимых сетей России, а также компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли. Ограничить наценки предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам.

В письме указано, что инициатива связана с существенным ростом цен на куриные яйца, что вызывает обеспокоенность потребителей. О том, согласны ли торговые сети, участники рынка должны сообщить 4 декабря. А до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков, сообщает РБК.

Недавно Федеральная антимонопольная служба объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт. Но виновных в росте цен ФАС пока так и не нашла, в это время продукция продолжает стремительно дорожать.