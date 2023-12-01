В РФ достигнут абсолютный рекорд по продаже смартфонов

В России достигнут абсолютный рекорд по продаже смартфонов.

Как заявили участники рынка и аналитики, несмотря на ограничительные меры Запада и прекращение работы ряда вендоров, за 11 месяцев текущего года было продано 27 млн устройств, что больше, чем в 2021 году.

По итогам года этот показатель достигнет 34 млн гаджетов — больше, чем когда бы то ни было. Смартфоны — желанный подарок на праздники для многих граждан. Около трети опрошенных "Яндекс Маркета" хотели бы получить на Новый год именно его. Ежегодно отмечается увеличение спроса на них в преддверии 8 Марта и новогодних праздников.

Главным драйвером роста продаж в этом году стала масштабная маркетинговая активность ритейлеров, в том числе акция "1+1". По словам экспертов, это связано с появлением у граждан свободных средств — в частности, в отраслях, где ощущается дефицит кадров и растут зарплаты. Сыграл свою роль и отложенный спрос, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что средняя стоимость смартфона в декабре текущего года составит около 26–27 тыс. руб.