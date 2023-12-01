01 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Казначейство: потери «Почты России» составили 24,5 млрд рублей

Федеральное казначейство России подготовило предварительные итоги аудита "Почты России".

Как оказалось, "предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г." был оценен в 24,5 млрд руб. Это сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Предварительные результаты представили на совещании комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 30 ноября.

6 октября совет директоров почтового оператора поручил провести независимый аудит расходов компании. Были выявлены "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений". Эксперты казначейства пришли к выводу, что часть этих решений были "неэффективны", следует из отчета.

Также из аудита следует, что собственный офис "Почты России" на Варшавском шоссе в Москве простаивает в то время, как компания арендует другое помещение за 1 млрд руб. в год, сообщают "Ведомости".

Напомним, после того глава правительства России Михаил Мишустин отверг идею покрытия убытков "Почты России" за счет инфраструктурного платежа с маркетплейсов, предложено переложить обслуживание долга почтового оператора на Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Теги: Почта России, почта


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