Начинается прием вопросов для Путина к его прямой линии

Кол-центр Общероссийского народного фронта (ОНФ) 1 декабря начинает принимать обращение и вопросы граждан к главе государства Владимиру Путину для его совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

14 декабря президент подведет итоги года. Начиная с 8 утра по местному времени в регионах начнется прием звонков и обращений. В Москве в штаб-квартире ОНФ начнут работать телефонисты, волонтеры и редакторы итоговой программы.

В движении будет организована специальная группа для борьбы с фейками, присылаемыми под видом вопросов, сообщает ТАСС.

Напомним, называться мероприятие будет "Итоги года с Владимиром Путиным".