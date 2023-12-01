01 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: RT

Начинается прием вопросов для Путина к его прямой линии

Кол-центр Общероссийского народного фронта (ОНФ) 1 декабря начинает принимать обращение и вопросы граждан к главе государства Владимиру Путину для его совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

14 декабря президент подведет итоги года. Начиная с 8 утра по местному времени в регионах начнется прием звонков и обращений. В Москве в штаб-квартире ОНФ начнут работать телефонисты, волонтеры и редакторы итоговой программы.

В движении будет организована специальная группа для борьбы с фейками, присылаемыми под видом вопросов, сообщает ТАСС.

Напомним, называться мероприятие будет "Итоги года с Владимиром Путиным".

Теги: Путин, ОНФ, президент РФ, прямая линия


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Ранее 09.11.2023 15:43 Мск Дата "Прямой линии с Владимиром Путиным" определена – Кремль

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