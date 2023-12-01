Путешествия в поездах в России стали дороже на 10,75%

Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании", которая входит в холдинг РЖД, с 1 декабря проиндексировали.

Теперь поездка в плацкарте, в некоторых купе, СВ и "люксе" станут дороже на 10,75%. Как указали в компании, размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития России, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что пассажиры в течение 2024 года смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте РЖД, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года.

В компании подчеркнули, что будут предоставлять, различные акции и спецпредложения для выгодных путешествий в поездах, сообщает РИА "Новости".

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в стране.

Ранее стало известно, будут ли РЖД возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны.