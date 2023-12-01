"Победа" привлекла внимание ФАС за завышенные сборы с пассажиров

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение авиаперевозчику "Победа".

Это произошло из-за необоснованных тарифов за внесение изменений в ФИО в авиабилете. Авиакомпания требовала за это с пассажиров от 500 до 5 тыс. руб. В службе отметили, что доказательств обоснованности такого размера платы перевозчик не представил.

ФАС обязала "Победу" в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, исходя из экономически обоснованных расходов. В авиакомпании заявили о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 руб.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Победа" выплатит семье из Екатеринбурга 175 тыс. рублей за несостоявшийся полет в Анталью.