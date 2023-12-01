01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Совфед: соцсети в России обяжут отслеживать треш-контент

В России пакет законопроектов, направленных на запрет треш-стримов будет включать положения об административной и уголовной ответственности, а также предписание социальным сетям отслеживать такой контент и возможность внесения ресурсов с треш-стримами в специальный реестр запрещенной к распространению в России информации.

Как заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, кабмин РФ поддержал эти инициативы с некоторыми замечаниями, но они не меняют сути документов.

На следующей неделе законопроекты будут внесены на рассмотрение депутатов Госдумы РФ, сообщает ТАСС.

Ранее Пушков предложил наказывать сроком в колонии за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. По мнению политика, адекватной мерой наказания могут стать два года лишения свободы.

Теги: соцсети, законропроекты, треш-контент


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Ранее 04.04.2023 09:15 Мск В Совфеде предложили отправлять в колонию за треш-стримы с несовершеннолетними

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