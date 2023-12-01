Совфед: соцсети в России обяжут отслеживать треш-контент

В России пакет законопроектов, направленных на запрет треш-стримов будет включать положения об административной и уголовной ответственности, а также предписание социальным сетям отслеживать такой контент и возможность внесения ресурсов с треш-стримами в специальный реестр запрещенной к распространению в России информации.

Как заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, кабмин РФ поддержал эти инициативы с некоторыми замечаниями, но они не меняют сути документов.

На следующей неделе законопроекты будут внесены на рассмотрение депутатов Госдумы РФ, сообщает ТАСС.

Ранее Пушков предложил наказывать сроком в колонии за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. По мнению политика, адекватной мерой наказания могут стать два года лишения свободы.