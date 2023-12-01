Wildberries не подтвердил информацию о повышении платы за возврат товара

В маркетплейсе Wildberries опровергли информацию о том, что будет повышена плата за возврат товаров.

В пресс-службе компании заявили, что в планах не было вводить плату в 1 тыс. руб. за отмену заказа. Отмечается, что Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов, а "действуют те же, ранее установленные условия".

30 ноября в Telegram-каналах появилась информация, что в Wildberries начали повышать цену за отказ от товара. Стоимость возврата якобы возросла с 200 до 1 тыс. руб. за один товар по цене до 2 тыс. руб.

Ранее Генпрокуратура РФ завершила проверку компании Wildberries. По ее результатам маркетплейс изменил около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.