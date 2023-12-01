Представитель РПЦ: запрет ЛГБТ* - форма нравственной самозащиты общества

ЛГБТ-движение* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке.

Как сообщил официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, признание движения экстремистской организацией — это самозащита общества.

"Например, детей христиан в школе заставляют учить, что брак — это не союз мужчины и женщины, а непонятно что. В результате деятельности международного ЛГБТ-движения во многих странах Запада брак юридически уравнен с ЛГБТ*-сожительством", — заявил он.

Кипшидзе считает, что ЛГБТ-движение подрывает основы традиционного общества и имеет все признаки экстремистской организации. Если бы его не запретили в России, то повторилась та же ситуация, что и на Западе, сообщает РИА "Новости".

В России признано экстремистским и запрещено международное общественное движение ЛГБТ. Решение, вступившее в силу немедленно, принял Верховный суд России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России