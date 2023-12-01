01 Декабря 2023
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Фото: admsurgut.ru

Сургут - лидер Национального рейтинга прозрачности муниципальных закупок. 10 раз подряд.

В Москве накануне состоялась торжественная церемония награждения лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок. В этом году Администрация Сургута возглавила рейтинг заказчиков – муниципальных образований, опередив 86 муниципалитетов, в том числе, такие крупные городские агломерации, как Нижний Новгород и Краснодар. Муниципалитету присвоили высший уровень прозрачности закупок – "Гарантированная прозрачность".

"Это знак качества проводимой нами работы. Благодарю всех специалистов, чей каждодневный труд и уровень профессионализма помог достичь такой оценки на федеральном уровне", - отметил глава Сургута Андрей Филатов.

Для обеспечения открытости и прозрачности информации об осуществлении закупок их процесс для муниципальных нужд на территории города осуществляет система "Автоматизированный Центр Контроля – Муниципальный заказ". На основе данной системы автоматизированы все основные этапы бюджетного процесса. Система интегрирована с единой информационной системой в сфере закупок и находится на официальном портале мэрии Сургута по адресу http://zakupki.admsurgut.ru/ в открытом доступе. В разделе "Мониторинг муниципальных закупок" на официальном портале Сургута ежеквартально размещается информация о результатах мониторинга осуществления закупок для муниципальных нужд города. За 2022 г. было осуществлено муниципальных закупок на общую сумму 14,2 млрд руб. За 10 месяцев текущего года – на 16,4 млрд.

"Надеемся, что функционирующая система закупок, созданная с учетом особенностей и потребностей заказчиков нашего города, и многолетний успешный опыт ее работы позволят Сургуту и в дальнейшем получать высокие оценки и подтверждать свою репутацию в данной сфере", - сказала начальник управления муниципальных закупок Администрации города Татьяна Карпович.

Диплом Сургута за участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок(2023)|Фото: admsurgut.ru

Глава Сургута Андрей Филатов в своих соцсетях уточнил, что во время исследования рынка закупок центр проекта проанализировал свыше 4,3 млн процедур в Единой Информационной системе за год. Проверено 58 государственных заказчиков федерального уровня – министерства и ведомства. 85 субъектов Российской Федерации, 87 муниципальных образований, 85 корпоративных заказчиков.

"Сургут по итогу – на первом месте Национального рейтинга 2023 года среди заказчиков муниципального уровня. Результат нашей работы получил статус – "гарантированная прозрачность". Это – знак качества проводимой нами работы. Благодарю всех специалистов, чей каждодневный труд и уровень профессионализма помог достичь такой оценки на федеральном уровне", - написал Глава города Андрей Филатов.

андрей филатов(2023)|Фото: admsurgut.ru

"Национальный рейтинг прозрачности закупок" – система оценки и ранжирования государственных, муниципальных, корпоративных заказчиков. Проект является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 г.

Положение участника в рейтинге определяется посредством проведения сравнительного анализа среди участников определенной группы. Исследование проводится по показателям, характеризующим степень информационной открытости и результативности закупочных процедур, интенсивности конкуренции на торгах, экономической эффективности закупок. По каждому показателю присваивается оценка, по сумме баллов определяются победители.

Национальный рейтинг прозрачности закупок(2023)|Фото: admsurgut.ru

Теги: Сургут, рейтинг, Национальный рейтинг прозрачности закупок


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