10 Ноября 2023
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Фото: Reuters

СМИ США: Израиль ежедневно будет давать 4 часа на эвакуацию населения

Ежедневно будут действовать четырехчасовые паузы в военных действиях в анклаве для эвакуации мирного населения на юг сектора Газа. Об этом сегодня сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Гуманитарные паузы начинают действовать с 9 ноября.

Как пишет CBS News, Израиль дал свое согласие на открытие двух гуманитарных коридоров. Один из них уже действует, второй расположится на прибрежной дороге. По словам Кирби, это важные шаги, которые должны продолжаться до тех пор, пока не перестанут быть необходимостью. Он также добавил, что количество гуманитарной помощи тоже нужно увеличить: со 126 грузовиков, доставленных накануне, до 150.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

31 октября в ЦАХАЛ заявили, что по меньшей мере 800 тысяч мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Сегодня же армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешила эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг анклава по дороге Салах ад-Дина. Коридор был открыт шесть часов - с 10.00 по 16.00 местного времени.

Теги: Израиль, Газа, гуманитарная пауза, гуманитарный коридор, эвакуация


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