Россия расторгла соглашение с Японией по ликвидации ядерного оружия

Российские власти прекратили 30-летнее сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия в РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства страны Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года", - говорится в тексте распоряжения.

Японскую сторону о принятом решении уведомит МИД России.