Суд вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД, продавшему информацию о Дугиной

Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин отправится в колонию общего режима за продажу информации о личной жизни Дарьи Дугиной, убитой при террористической атаке.

Следствие установило, что другой фигурант дела Даниил Чоудхури с февраля по апрель 2022 года разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации, на которое и откликнулся Рыбин. Благодаря своей должности, он имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, где и достал подробности личной жизни Дугиной. Цена информации составила 3 тыс. 350 рублей. В дальнейшем заказчик отправил все сведения не установленным следствием лицам.

Оба подсудимых признали свою вину.

Как передает РИА Новости, Нагатинский суд Москвы приговорил Ивана Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а также лишил его звания майор. Даниила Чоудхури приговорили к году колонии. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в августе 2022 г. в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина, это произошло в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как заявляли в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.