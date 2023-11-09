Москвича, обвиняемого в слежке за военкором Коцем, отправили под домашний арест

Леонид Гутаров, обвиняемый в преследовании военного корреспондента Александра Коца, отправится под домашний арест. К такому решению пришел Бутырский суд Москвы.

Как передает РИА Новости из зала суда, мера пресечения продлится до 7 января. В этот период Гутарову запрещено покидать дом, а также пользоваться телефоном и интернетом. Общение допускается только с близкими родственниками и адвокатами. В свою очередь защита просила о подписке о невыезде, поскольку обвиняемый планировал и дальше посещать вуз, а позднее найти работу.

Как сообщает следствие, обвиняемый уже несколько дней следил за журналистом и его семьей, а полученные данные передавал своему соучастнику. За это, как утверждает источник издания, ему платили по 5 тыс. рублей в день. Куратор может находиться за границей.

В следствии также добавили, что при допросе Гутаров признал вину. Ему вменяют ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Напомним, 8 ноября в Москве задержали мужчину, который приходил домой к журналисту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его жене. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина около часа пытался заставить ее сообщить местонахождение мужа или организовать встречу с ним. Когда она собралась вызывать полицию, гость ретировался.