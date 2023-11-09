МИД: Порядка 300 несовершеннолетних ждут эвакуацию из Газы

Около 300 несовершеннолетних сейчас находится в списках на эвакуацию из Газы. Об этом в своих соцсетях сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних граждан России. Месяц они находятся в блокаде", - написала она Telegram-канале.

Ранее Захарова сообщила, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. По словам дипломата, с российской стороны уже все готово.

По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян. Источники сообщали, что их эвакуацию можно ожидать в ближайшие дни.