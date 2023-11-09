09 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Полиция Среднего Урала приняла участие в федеральной акции "Нет ненависти и вражде"

Оперативные работники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области стали участниками профилактической федеральной акции "Нет ненависти и вражде". Подробнее об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

Акция проходит во всех муниципалитетах, но одна из главных встреч  прошла в духовной столице Среднего Урала - в Центре культуры старинного города Верхотурье. Ее целью является предупреждение и пресечение фактов проявления экстремизма со стороны деструктивных сил, а также формирование у граждан нетерпимости к идеологии радикализма и неонацизма. В ходе мероприятия собравшиеся обсудили современные подходы к пониманию и укреплению роли традиционных конфессий в рамках истории и культуры как региона, так и России в целом.

На встрече собрались: полковник полиции Марат Тазитдинов, представители Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви в лице иерея Даниила Рябинина, Духовного управления мусульман - муфтий Абдуль-Куддусс, Департамента внутренней политики Павел Суслонов, исполняющий обязанности управляющего администрацией Северного управленческого округа Дмитрий Егоров, глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов, а также руководители и активисты общественных, национально-культурных организаций, специалисты образовательных структур, учреждений культуры и молодежной политики, всего более 130 человек.

По словам муфтия Абдуль-Куддусса и иерея Даниила Рябинина в первую очередь необходимо акцентировать свое внимание на сохранении межрелигиозного мира и согласия. Представители духовенства согласились и дальше продолжать сотрудничество в сферах укрепления культурных ценностей и семейных традиций в обществе, не поддаваясь пагубному влиянию со стороны западных стран.

"Сотрудники полиции подробно рассказали об опасности сути экстремизма, ксенофобии и терроризма, о противоправной деятельности различных сект, оправдывающих насилие. Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание подрастающего поколения. Оно должно способствовать формированию навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. В воспитании молодежи должны участвовать образовательные учреждения, субъекты профилактики, чиновники и религиозные деятели. Необходимо делать акцент на том общем, что объединяет людей нашей многонациональной Родины. Чтобы быть убедительными, выступившие на семинаре спикеры продемонстрировали видеоматериал о деятельности наиболее распространенных экстремистских организаций. Чтобы на территории Среднего Урала и впредь царили мир и согласие в обществе, участники акции заверили, что продолжат конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованные службами и ведомствами", - отметил полковник Горелых.

Ряд участников встречи, отличившихся в профилактической работе, направленной на стабильность в обществе и укрепление межрелигиозной, межнациональной терпимости, установление истинных духовных ценностей, были поощрены.

Теги: полиция, МВД, экстремизм, ксенофобия, терроризм


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