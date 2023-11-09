09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Оборонительная разработка ЧВК "Вагнер" прервала контрнаступление ВСУ

Многокилометровая оборонительная система под названием "линия Суровикина", которая была разработана и впервые применена специалистами ЧВК "Вагнер", стала огромным препятствием для сил ВСУ и техники НАТО, а также помогла отразить контрнаступление противника.

Ее главными преимуществами является сложный комплекс из опорных пунктов, траншей, противотанковых рвов и минных полей, а также проволочных заграждений и противотанковых надолбов, которые получили название "зубы дракона". Внутри нее также работает особая система логистики МТО, боеприпасов, ГСМ и медпомощи, что затрудняет ее прорыв.

Но основная проблема в "линии Суровикина" для противника в том, что полной информацией о ней располагает только главнокомандующий. Ее возможности, состав и структуру знает всего один человек, и это существенно уменьшает шансы утечки информации.

Разработка ЧВК "Вагнер" помогла войскам ВС РФ отразить контрнаступление противника и расширила сферу оборонительных и наступательных возможностей отечественных подразделений. Кроме того, данная система, согласно мнению аналитиков, является непреодолимой для ВСУ, так как они не располагают необходимыми для этого ресурсами.

"Оркестр", кроме усиления российской обороны, также внес весомый вклад в наступательный потенциал. Штурмовики из числа "музыкантов" провели множество операций в зоне СВОЮ, уничтожили огромное количество бойцов и техники противника и установили контроль РФ над Артемовском, Попасной и Углегорской ТЭС.

Теги: чвк вагнер, оборонительная разработка, контрнаступление


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