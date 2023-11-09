410 тысяч россиян с начала года поступили на службу по контракту - Медведев

С начала 2023 года на военную службу по контракту принято около 410 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, украинское командование отправляет воевать против России "черти кого". "Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед", - сказал он.

Кроме того, Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России. Возможности оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, полагает экс-президент России.

Власти не часто озвучивают число военных в зоне СВО. Чаще всего озвучиваются цифры по контрактникам и добровольцам. Так, в начале октября министр обороны Сергей Шойгу оценивал набор добровольцев за месяц в 38 тыс. человек. При этом в июне Шойгу говорил, что в ведомстве не видят необходимости в новых добровольцах для СВО. По его словам, на тот момент контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек.