09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы хочет наградить блогеров Лексуса и Вована за сплочение народа телефонными пранками

Блогеров Лексуса и Вована, известных телефонными пранками над влиятельными лицами разных стран, хотят наградить за сплочение россиян вокруг России и президента Владимира Путина. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как написал депутат в своих социальных сетях, он уже направил предложение в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Именно комитет имеет полномочия направлять подобные представления.

"Благодаря грамотно организованным телефонным спецоперациям, они элегантно разоблачили реальные планы и намерения представителей враждебных России стран: Украины, Польши, Великобритании, США, а также помогли укрепить пророссийские настроения в мире и сплотить гражданское общество России вокруг своей страны и президента", - написал Иванов.

Напомним, блогеры уже несколько лет звонят влиятельным лицам зарубежных стран, представляясь разными людьми. В разговоре они выводят собеседников на эмоции, записывая порой противоречивые высказывания, после чего выкладывают записи в своих соцсетях.

Теги: Лексус и Вован, Госдума, пранк, награда


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