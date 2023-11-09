09 Ноября 2023
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Фото: t.me/rashid_temrezov

Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — награждены высшим орденом парламента региона "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"). Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

Министр назвал сыновей Кадырова "примером для подрастающего поколения" и "настоящей гордостью нашего народа".

За последнее время один из сыновей главы Чечни — Адам — получил ряд государственных наград. Так, 15-летний Кадыров получил звание Героя Чечни.

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков вручил ему орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Также высшую государственную награду Кадыров младший получил в Карачаево-Черкесии. Кроме того, Адаму вручен орден "Дуслык" Республики Татарстан за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Теги: кадыров, сыновья, орден парламента чечни


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