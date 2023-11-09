В Нижневартовске заместителя старшего судебного пристава подозревают в превышении полномочий

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемой по делу проходит заместитель начальника – заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов Нижневартовска и Нижневартовского района.

По версии следствия, она не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту принимаемых судебными приставами-исполнителями мер об исполнительном производстве, из-за чего с должников не были взысканы долги по алиментам и задолженность за услуги ЖКХ.

При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении самой подозреваемой.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других должностных лиц, причастных к его совершению.