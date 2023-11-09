Титов заинтересовался делом Шабутдинова

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова: он полагает, что в основе громкого уголовного дела лежат гражданские споры, которые находятся на стадии рассмотрения судов.

Вместе со своим аппаратом правозащитник собирается детально разобраться в этом деле в том числе и потому, что "сейчас тема нарушений, допускаемых коучами и блогерами, активно обсуждается", пишет "Ъ".

Напомним, по данным прокуратуры Москвы, 32-летний Шабутдинов был задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь человек, поверившие Шабутдинову, заключили договоры возмездного оказания услуг, заплатив от 100 тыс. до 1,9 млн руб. Ищут и других возможных пострадавших. Шабутдинов арестован.