В Екатеринбурге для участников СВО и детей состоялась предпремьера фильма "Легенда о самбо"

В ККТ "Космос" спортивная драма "Легенда о самбо" собрала полный зал зрителей, выход фильма приурочен к 85-летию появления этого удивительного вида борьбы, передает корреспондент Накануне.RU.

Самбо – вид спорта, появившийся в СССР и разработанный в 1920-1930 гг., является единоброством, вобравшим в себя элементы дзюдо и джиу-джитсу. Лента рассказывает о том, как самбо разрабатывалось и почему стало настолько популярно во всем мире.

Главные герои картины — создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их ученик Анатолий Харлампиев. Лента переносит нас в 1936 год на Всесоюзную Спартакиаду.

Будущая легенда самбо Анатолий Харлампиев должен выступить против сильнейших борцов и показать преимущества совершенно нового стиля — самозащиты без оружия. Основатели нового вида спорта — именитые мастера боевых искусств: Василий Ощепков, он занимался дзюдо в Японии с детства, и Виктор Спиридонов, ветеран Русско-японской войны, самостоятельно разрабатывающий приемы для самообороны. Они и внедряли в массы уникальную, ни на что не похожую борьбу, которой занимались практически все мальчишки в СССР.

Из фильма становится ясно, что самбо разрабатывалось не только как направление в спорте, но и для практических навыков органы охраны правопорядка. Изначально дисциплина называлась просто — самозащита. Затем борьба вольного стиля обрела неповторимые черты и узнаваемый характер.

Режиссером и сопродюсером фильма выступил Андрей Богатырев. Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Первыми зрителями в Екатеринбурге стали приглашенные семьи участников СВО и воспитанники спортивных школ.