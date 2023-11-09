"Моими руками уродуют Кунгур": Уральский дизайнер пожаловался на новое постановление депутатов

Екатеринбургский дизайнер Владислав Деревянных пожаловался на депутатов гордумы Кунгурв, решение которых негативно отразилось на внешнем облике города.

Для Кунгура был придуман индивидуальный шрифт, который, согласно новому постановлению, решили использовать во всех вывесках, тем самым лишая бренды своей индивидуальности. Об этом Деревянных рассказал в своих социальных сетях.

Все началось прошлым летом, когда команда дизайнеров с разработчиками турбренда Кунгура презентовали для города новую концепцию дизайна. Уже через несколько месяцев на улицах появились новые вывески, сувениры, по-новому оформленные детские площадки. Дизайн использовали для логотипа к 360-летию Кунгура, стали изображать на продуктовых упаковках, а придуманный паттерн стал рисунком для тротуарной плитки на пешеходном бульваре. На радостях Деревянных придумал собственный шрифт для родного города, и передал права на использование муниципалитету, однако жест доброй обернулся дизайнерской катастрофой.

"Когда я работала над этим стилем, то подумал, что было бы прекрасно если бы у города Кунгура появился собственный оригинальный шрифт, и я его разработал, назвал в честь реки "Ирень" и подарил городу Кунгур. Это экспериментальная антиква с мотивами старославянской письменности, но в один момент что-то пошло не так...", - рассказывает дизайнер.

Депутаты гордумы выпустили постановление, согласно которому теперь все вывески, вне зависимости от оказания услуг или продаваемых товаров, должны использовать именно новый шрифт. По словам его автора, в мире множество городов, которые используют единый дизайн-код для оформления вывесок, но до такого решения еще никто не доходил.

"Бренды тратят большие силы для того, чтобы создать свой собственный стиль, чтобы прокачать свой бренд, но в Кунгуре они вынуждены менять вывески, тратить на это деньги и обезличивать себя. Шрифт "Ирень" создавался абсолютно для других целей. Он максимально неудобен для использования вывесок, он максимально некомфортен для того, чтобы делать объемные буквы. Не могут ритуальные услуги и магазин детской одежды "Медвежонок" иметь вывеску, выполненную в едином стиле одним шрифтом", - отметил Деревянных.

Он неоднократно обращался к властям города, чтобы те отменили постановление, писал письма, делал презентации, однако так и остался неуслышанным. Отозвать лицензию также не выйдет, поскольку все права на шрифт были переданы Кунгуру в качестве подарка, которому, по словам дизайнера, муниципальное руководство обрадовалось даже слишком сильно.

"Полное непонимание того, что такое дизайн-код, некомпетентность и нежелание коммуницировать с профессионалами приводят к тому, что бизнес вынужден тратить деньги на то, чтобы менять свои вывески, тем самым уродуя облик города. Я даже представить себе не мог, что город так распорядится тем, что я для него сделал. Я очень люблю Кунгур, это моя историческая родина, и я мечтал сделать что-то для своего родного города хорошее, доброе, но по итогу получилось, что я ему только навредил", - заявил автор "Ирень".

Владислав Деревянных отметил, что готов приехать в Кунгуру в любой день для встречи с администрацией, депутатами гордумы и представителями бизнеса, чтобы решить эту "урбанистическую ошибку и сделать Кунгур прекрасным достойным городом".