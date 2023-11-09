Матвиенко пошутила по поводу "министерства счастья"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее слова о создании в России "министерства счастья" были шуткой. О необходимости создания такого ведомства Матвиенко говорила в ходе форума "Знание. Первые" несколько дней назад.

"Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора", - заявила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему демографии.

При этом она отметила, что это хоть и метафора, а идея все же хорошая.