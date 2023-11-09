"Стыд и позор "зажимать" деньги": свердловский депутат пригрозил злостным алиментщикам

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов вместе с другими парламентариями намерен серьезно осложнить жизнь злостным алиментщикам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Иванов, в первом чтении принят законопроект о создании отдельного реестра этой категории должников.

"Сейчас в производстве 154 тысячи дел, где алиментщики даже не начинали выплачивать долги. А общее количество исполнительных производств у приставов – более 113 млн по всем темам. Конечно, здесь легко затеряться", - пояснил свердловский депутат.

Он выразил надежду, что к отдельному реестру будет более пристальное внимание.

"Алиментщиков надо трясти особенно тщательно. Стыд и позор "зажимать" деньги для своих детей и недееспособных родителей", - добавил Максим Иванов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге отец заплатил своему сыну более 1 миллиона рублей алиментов после ареста автомобиля.