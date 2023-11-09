Дата "Прямой линии с Владимиром Путиным" определена – Кремль

"Прямую линию с Владимиром Путиным" в этом году совместят с большой пресс-конференцией президента. Мероприятие состоится до конца года, "дата уже определена", заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В сентябре Песков сообщил, что дата проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" пока не определена, ожидается, что она состоится до конца года.

Летом ряд СМИ сообщил, что "Прямая линия" скорее всего состоится в ноябре-декабре. В 2022-м году, напомним, ни пресс-конференции, ни "Прямой линии" не было.