Челябинец ударил продавщицу "Магнита" ножом в позвоночник

Челябинец напал с ножом на продавщицу магазина "Магнит". Он пришел выяснять с ней отношения в разгар смены.

В ходе разговора, когда женщина отвернулась, мужчина достал нож и ударил ее в спину. Перед этим, улыбаясь, покрутил оружием перед пожилой покупательницей, сообщает Ural Mash.

Продавщица оказалась в реанимации, ревнивца скрутили охранники и передали полиции.

Оказалось, что это судимый за побои и грабеж 46-летний Валерий С. Он был уверен, что любимая ему изменяет. Теперь же нападавшему грозит новый срок в колонии.

Напомним, как мы сообщали ранее, на Южном Урале две девушки похитили 54-летнюю женщину, избили и заставили ее рыть себе могилу, причиной тоже стала вспышка ревности.