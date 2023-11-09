09 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Пожилой мигрант приставал к малолетней девочке на борту самолета Сургут - Санкт-Петербург

Следователи проводят проверку по факту совершения противоправных действий в отношении малолетней девочки на самолете, летевшем из Сургута в Санкт-Петербург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома России.

По данным соцсетей, инцидент произошел в ноябре текущего года. Пожилой мужчина, являющийся выходцем из Таджикистана приставал к девятилетней девочке Он представился ребенку массажистом и решил продемонстрировать ей свои умения. После приземления школьница рассказала о случившемся отцу, который обратился в полицию.

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал от руководителей регионального управления представить доклад об итогах проверки.

Теги: девочка, мигрант, Александр Бастрыкин, самолет


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