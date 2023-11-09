Жителей Воронежской области предупредили о возможных перебоях с сотовой связью

Власти предупредили жителей Воронежской области о возможных проблемах с сотовой связью.

Плохой прием сигнала возможен в некоторых районах Воронежа и Воронежской области, говорится в телеграм-канале областного правительства.

"Помехи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения", -говорится в сообщении.

В июне пользователи МТС в городах Приволжского округа пожаловались на проблемы со связью. В частности, сбой был зафиксирован в Нижнем Новгороде, Саратове, Ижевске, Самаре, Оренбурге, Тольятти. Сообщалось, что абоненты не могут никому дозвониться, зайти в интернет, отправить СМС.