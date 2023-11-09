В Крыму больше нельзя сделать аборт в частной клинике

Частные медицинские клиники Крыма отказались проводить аборты, потому что не хотят ухудшать демографическую ситуацию, заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.

Он считает, что отказы в частных клиниках "помогут женщинам принимать более взвешенные и обдуманные решения относительно сохранения или прерывания беременности".

В государственных клиниках аборты проводят, но перед этим женщину будут уговаривать не избавляться от беременности: "В государственных медучреждениях женщин тщательно информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Пациенток направляют на проведение психологического доабортного консультирования, чтобы помочь разобраться в себе и мотивах своего решения".

Судя по статистике, приведенной Скорупским, уговоры не слишком-то работают: в этом году удалось отговорить от проведения аборта только 21% женщин. В целом по стране передумывает каждая четвертая женщина, с которой на эту тему поговорили.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что большинство абортов в стране приходится на женщин, которые уже имеют одного или двух детей.