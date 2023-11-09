09 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России создадут реестр злостных алиментщиков

Госдума в первом чтении одобрила создание в России единого реестра алиментщиков. В него войдут граждане, которые находятся в розыске за невыплату денег на ребенка, а также те, кого привлекли к административной или уголовной ответственности по неуплате алиментов.

Реестр должен стать частью банка данных об исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов. Правительство рассчитывает, что достучаться до алиментщиков станет проще.

База данных будет пополняться из Социального фонда – чтобы информация о трудоустройстве алиментщиков была актуальной.

Теги: реестр, алименты, фссп, госдума


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