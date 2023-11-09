Названа самая многочисленная возрастная группа в России

Женщины в возрасте от 30 до 40 лет – самая многочисленная возрастная группа в России, их 11,5 млн, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По ее словам, такие женщины, как правило, имеют одного или двух детей, а при наличии условии они могли бы родить еще минимум одного ребенка. "В ближайшие пять лет эта возрастная группа может сократиться на 25%", - отметила Чупшева, выступая на парламентских чтениях по вопросу демографии.

"Для воспроизводства населения в России суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину должен быть 2,15, на каждую пару в стране – 2,70. Сейчас коэффициент составляет 1,4, а по итогам года коэффициент будет где-то 1,3", - рассказала Чупшева.

Согласно данным АСИ, усилия властей пока не возымели действия: число семей, где трое и более детей, снижается. При этом в АСИ считают, что единственный выход из демографической ямы – кратное увеличение многодетных семей.

"Есть потенциал увеличения рождаемости не менее чем в два раза", - отметила гендиректор АСИ.