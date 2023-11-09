09 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Минобороны России&quot; / youtube.com/@user-in9ut2zu6e

Reuters: "Хезболла" получила противокорабельные ракеты "Яхонт"

Ливанская радикальная группировка "Хезболла" получила из Сирии российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты П-800 "Яхонт", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, "Хезболла" получила эти ракеты во время войны на стороне правительственных войск.

Агентство отмечает, что ракеты "Яхонт" способны поражать крупные военные корабли, что угрожает американскому военному флоту у берегов Израиля.

П-800 "Яхонт" — советские и российские противокорабельные сверхзвуковые самонаводящиеся крылатые ракеты. Она является аналогом 3М55 "Оникс". Дальность "Яхонта" — до 300 км, скорость — до 750 м/с.

Ранее Wall Street Journal сообщила об обеспокоенности США тем, что представители группы "Вагнер", находящиеся в Сирии, могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке "Хезболла". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью издания.

Теги: хезболла, ракеты, яхонт


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