В Сургуте военнослужащих по контракту обеспечивают всем необходимым

Очередная группа военнослужащих по контракту, большая часть которых – иногородние граждане, отправилась сегодня из Сургута на пункт отбора в Ханты-Мансийск. В городе бойцов обеспечили обязательным снаряжением и экипировкой. От сургутских предпринимателей они получили тактический шлем с высоким уровнем защиты и специальную армейскую аптечку, разработанную по рекомендациям тактических медиков. Также необходимой помощью бойцов снабдили в пункте сбора помощи военнослужащим по адресу: пр. Ленина, 67А.

"В округе и, в частности, в Сургуте созданы самые выгодные условия для граждан, которые хотели бы подписать контракт с Министерством обороны РФ. Для иногородних мы оказываем помощь в оплате проезда до города, в размещении, питании. Сопровождаем человека с самого начала до отправки", – добавил заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов.

"Ребята, заключающие контракт с Министерством обороны, для убытия в зону специальной военной операции могут прийти сюда, к нам, и выбрать то, что им необходимо. Все раскладывается по назначению: от теплых носков, термобелья, лекарств, влажных салфеток до спальных мешков и рюкзаков. Это те предметы, что необходимы сейчас для бойцов, которые убывают туда", – сказал заместитель председателя МОО "Содружество", председатель Комитета семей воинов Отечества Владимир Бондарев.

По его словам, в последнее время не хватает многих вещей. Впереди – осень и зима, нужны теплые вещи, теплые носки, стельки для сапог, резиновые сапоги, спальники и многое другое. Сбор помощи военнослужащим проводится с самого начала СВО, отметил Бондарев. Для тех, кто заключит контракт на службу в Вооруженных силах в Сургуте, предусмотрены выплаты в общем размере 995 тыс. руб., включая 150 тыс. руб. за счет муниципального бюджета.

Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, отправляются служить ежедневно. Люди проявляют в этом активную позицию и отмечают лучшие условия для прохождения службы по контракту именно в Сургуте.

"Я – из Барнаула, еду на СВО во второй раз. Решил отправиться из Сургута, потому что ваш край более в этом плане подготовлен. Хорошее снабжение, подготовка на первоначальном этапе, также денежное довольствие, поэтому было принято решение поехать отсюда. Меня встретили, обеспечили всем необходимым, так что никаких трудностей с подписанием контракта у меня не возникло", – поделился своим мнением боец с позывным "ТикТок".

Военнослужащий с позывным "Старый" приехал из Саратова.

"Служил на СВО, прошел свое и получил ранение. Пока лечился, выяснил, что здесь предоставляют максимально выгодные условия. Когда уходил первый раз добровольцем, были некоторые трудности. Здесь все организовано четко. Хочу сказать тем, кто собирается повторно идти или в первый раз: приезжайте в Югру. Здесь для вас работает коллектив, который все сделает в короткие сроки. В тяжелый момент для страны такая помощь – долг для каждого гражданина России. Это понимают во всех регионах России, но здесь это понимают, как в 1941-м. Пошел служить, потому что это мой долг. А кто, кроме меня?" – добавил боец.

Напомним, пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу ул. Просвещения, 19, кабинет 104. Предварительная запись – по телефону +7-982-596-82-75. Для ответов на вопросы о службе по контракту функционирует чат-бот в Телеграме.