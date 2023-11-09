"Уральские авиалинии" ждет повторное расследование по "Чуду в поле 2.0"

Росавиация решила заново провести расследование посадки самолета "Уральских авиалиний" на пшеничном поле. Результаты предыдущего расследования не удовлетворили ведомство, после чего соответствующий приказ издал начальник ЗС МТУ Росавиации Вячеслав Федоров.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на документ, прежний отчет был отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Дорасследованием займется новая комиссия с новым председателем. В ее состав войдут представители авиакомпании "Аэрофлот", авиашколы "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Уральского МТУ Росавиации. При необходимости, будут привлечены и другие специалисты.

Согласно результатам первого расследования, утвержденным 31 октября, вынужденная посадка воздушного судна произошла по нескольким причинам. Например, действия пилотов, которые не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. В документе также сказано, что во время усложнения условий полета распределение рабочей нагрузки между пилотами было неоптимальным. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром. О прочих нарушениях мы писали ранее.

Источник издания в авиационных властях также добавил, что руководство Росавиации осталось недовольно результатами расследования.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси.

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